Курсы валют на 28 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 октября 2022 года (на 09:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 465,36 тенге, евро – 467,08 тенге, рубля – 7,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 471 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,35 тенге. Читайте также Золото дешевеет из-за укрепления доллара Нефть дорожает из-за новостей о снижении ее запасов в США Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией в ЕАЭС по вывозимой наличности

Следите за новостями zakon.kz в: