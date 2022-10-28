Курсы валют на 28 октября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 465,36 тенге, евро – 467,08 тенге, рубля – 7,59 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,35 тенге.