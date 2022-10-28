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Законодательство РК

Курсы валют на 28 октября в обменниках Казахстана

доллары, евро, рубли, обменный пункт Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 октября 2022 года (на 09:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 465,36 тенге, евро – 467,08 тенге, рубля – 7,59 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 468 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 469 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 469 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 471 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,35 тенге.

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