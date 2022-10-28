До конца 2023 года газом обеспечат "Теплый пляж" и населенный пункт Сарша
На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во время своего рабочего визита в сентябре 2021 года он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию теплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населенный пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения теплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, туристического потенциала.
Согласно поручению главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
По последним данным, уже построено 7 км трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11 500 метров. Заказчиком проекта является "ҚазТрансГазАймақ", генеральный подрядчик – ТОО "Қағам".
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Проект планируется завершить в апреле 2023 года.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области