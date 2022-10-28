Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

До конца 2023 года газом обеспечат "Теплый пляж" и населенный пункт Сарша

до конца 2023 года газом будут обеспечены Теплый пляж и населенный пункт Сарша Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В регионе реализуется проект "Реконструкция газотранспортной системы Мангистауской области". Это значит, что в области будет решен вопрос по поставке газа в населенный пункт Сарша и курортную зону "Жылы жағажай", который финансируется за счет средств АО НК "QazaqGaz".

На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во время своего рабочего визита в сентябре 2021 года он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию теплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населенный пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения теплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции.

Мангистау газ

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, туристического потенциала.

Согласно поручению главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.

Мангистау газ

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По последним данным, уже построено 7 км трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11 500 метров. Заказчиком проекта является "ҚазТрансГазАймақ", генеральный подрядчик – ТОО "Қағам".

Мангистау газ

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Проект планируется завершить в апреле 2023 года.

Мангистау газ

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Читайте также

В ЗКО ветеран Великой Отечественной войны отметил 98-летие

Дархан Сатыбалды: Наши крестьяне зависят от иностранных трейдерских компаний

В Уральске прошел патриотический форум

Анастасия Московчук
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления