До конца 2023 года газом обеспечат "Теплый пляж" и населенный пункт Сарша

В регионе реализуется проект "Реконструкция газотранспортной системы Мангистауской области". Это значит, что в области будет решен вопрос по поставке газа в населенный пункт Сарша и курортную зону "Жылы жағажай", который финансируется за счет средств АО НК "QazaqGaz".

На ситуацию с обеспечением газа в Мангистау обращал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во время своего рабочего визита в сентябре 2021 года он отмечал, что прокладка газопровода из местности Сарша на территорию теплого пляжа позволит газифицировать расположенный на этой территории населенный пункт Курык, производственные, курортные объекты и сооружения теплых помещений для производства сельскохозяйственной продукции.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Это, в свою очередь, придаст импульс экономическому развитию региона, туристического потенциала.

Согласно поручению главы государства, в августе текущего года начаты работы по прокладке газопровода от села Курык до местности Сарша в Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

По последним данным, уже построено 7 км трубопроводов, строительно-монтажные работы продолжаются без остановки. На строительную площадку доставлено 9170 метров пластиковых труб, земляные работы составляют 11 500 метров. Заказчиком проекта является "ҚазТрансГазАймақ", генеральный подрядчик – ТОО "Қағам".

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Проект планируется завершить в апреле 2023 года.