Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Астане состоится заседание Совета глав правительств СНГ

В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ Фото: primeminister.kz
В пятницу, 28 октября, в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале правительства Казахстана, в заседании примут участие: премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

27 октября в Астану прилетел председатель правительства России Михаил Мишустин. Его у трапа самолета встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РК Алексей Бородавкин.

Читайте также

Казахстанцам будет легче получить земельный участок

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев признался, что у него есть ипотека

Операторы связи заплатили около 271 млн тенге за плохой интернет

Динара Халдарова
Астана СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Законопроект о выходе женщин на пенсию в возрасте 61 года одобрил Мажилис
Мажилис одобрил законопроект, позволяющий женщинам выходить на пенсию в 61 год
Рамиль Мухоряпов
Полиция ведет проверку по инциденту с Рамилем Мухоряповым
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления