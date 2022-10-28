В Астане состоится заседание Совета глав правительств СНГ

В пятницу, 28 октября, в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в Telegram-канале правительства Казахстана, в заседании примут участие: премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

27 октября в Астану прилетел председатель правительства России Михаил Мишустин. Его у трапа самолета встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РК Алексей Бородавкин.