Сотруднице ДУИС Акмолинской области предлагали взятку бараном
37-летнего мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело о взятке.
А вот сотрудницу акмолинского ДУИС наградили медалью "Қылмыстық-атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін".
По информации полиции, освобожденный из колонии мужчина, позвонив сотруднице областного ДУИС Салтанат Жакеновой, предложил барана и ежемесячное продовольственное вознаграждение в обмен на возможность не отмечаться для своей сожительницы.
24 октября на автодороге Атырау – Уральск полицейским был остановлен автомобиль Chevrolet Lacetti. За рулем находился 32-летний гражданин России, который передвигался на машине без страхового полиса. Водитель вместе с документами передал инспектору 500 рублей. Передача денег попала на видеожетон. Полицейский вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.