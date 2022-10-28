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Сотруднице ДУИС Акмолинской области предлагали взятку бараном

Сотруднице ДУИС Акмолинской области предлагали взятку бараном Фото: pexels
В Акмолинской области недавно освобожденный из колонии мужчина предложил сотруднице областного ДУИС барана в обмен на возможность не отмечаться для своей сожительницы, сообщает Zakon.kz.

37-летнего мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело о взятке.

А вот сотрудницу акмолинского ДУИС наградили медалью "Қылмыстық-атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін".

По информации полиции, освобожденный из колонии мужчина, позвонив сотруднице областного ДУИС Салтанат Жакеновой, предложил барана и ежемесячное продовольственное вознаграждение в обмен на возможность не отмечаться для своей сожительницы.

24 октября на автодороге Атырау – Уральск полицейским был остановлен автомобиль Chevrolet Lacetti. За рулем находился 32-летний гражданин России, который передвигался на машине без страхового полиса. Водитель вместе с документами передал инспектору 500 рублей. Передача денег попала на видеожетон. Полицейский вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

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