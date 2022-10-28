Allur расширяет промышленную кооперацию с General Motors

Производственная кооперация Казахстана с мировыми брендами автоиндустрии продолжает укрепляться. Казахстанская автомобильная компания Allur подписала Соглашение по дальнейшему расширению производства с General Motors.

Начатая в 2020 году совместная работа за короткий промежуток времени продемонстрировала выдающийся результат в отрасли – в страну привлечен один из крупнейших инвесторов машиностроения, на старте созданы новые рабочие места, ведется профессиональное обучение, а продукт костанайского завода Chevrolet прочно закрепился в лидерах внутри республики и пользуется спросом на экспортных рынках.

Сотрудничество с командой General Motors имеет огромное и стратегическое значение для развития промышленного потенциала Казахстана. Важно понимать, что мы говорим не только о производстве продукции, а о передаче технологий и экспертных знаний, накопленных нашими коллегами многими десятилетиями, – отметил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Фото: Allur

В рамках серии трехсторонних переговоров костанайский завод Allur в промкооперации с UzAutoSanoat дополнит линейку производимых автомобилей новым Chevrolet Onix, который будет выпускаться методом мелкоузловой сборки (CKD) с годовым объемом 30 000 единиц в год. Для реализации проекта будут привлечены инвестиции порядка 50 млн долларов, что позволит расширить производственный потенциал и обеспечить казахстанцев современными и доступными автомобилями.

Сегодня от имени General Motors хочу поздравить правительство Казахстана с успехом в этой совместной работе. Выражаю благодарность компании Allur за вклад в развитие промышленной кооперации. За очень короткое время мы вместе сумели вывести бренд в лидеры на рынке Казахстана, – отметил президент GM International Шилпан Амин.

В перспективном плане развития совместной работы стороны договорились о возможности обновления и расширения модельного ряда автомобилей, исходя из потребностей рынков сбыта и потребительского спроса. Взаимовыгодное сотрудничество с GM уже внесло Казахстан на карту мировой автопромышленности, что делает страну более привлекательной площадкой для международных инвесторов.