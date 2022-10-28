Что подогревает интерес населения к фондовому рынку

Казахстанцы активно осваивают рынок ценных бумаг: за девять месяцев в стране было открыто 477 тысяч новых инвестсчетов физлиц (KASE+AIX), а их общее число возросло до 854 тысяч.

Ожидается, что еще сильнее интерес к инвестированию у наших граждан возрастет в связи с реализацией планов государства по выводу на IPO нескольких компаний из портфеля фонда "Самрук-Казына". Ближайшее публичное размещение одной из них, НК "КазМунайГаз" (КМГ), состоится до конца этого года, и актуальным становится вопрос, как оценить привлекательность акций и возможные инвестиционные риски.

Одним из критериев, на которые обращает внимание потенциальный инвестор, является доходность, так как основная цель – приумножить свои вложения. Доход по акциям принято разделять на две категории: выплачиваемый акционерам в виде дивидендов и прирост стоимости при продаже акций. Если прирост стоимости в условиях фондового рынка зависит от ряда факторов (финансовых показателей и перспектив развития компании, экономической обстановки и т.д.), то вторая категория дохода определяется дивидендной политикой. А она, согласно информации о предстоящем IPO КМГ, предполагает предсказуемый минимальный размер дивидендов, которые будут выплачиваться акционерам в течение трех лет при условии благоприятных цен на нефть.

Объем дивидендных выплат КМГ за 2020 год составил 50 млрд тенге, а 20 июня текущего года компания выплатила дивиденды по своим акциям за 2021 год на общую сумму 200 млрд тенге. Данные цифры как нельзя лучше помогают прояснить картину и сделать вывод о способности компании обеспечивать данную категорию доходности.

Финансовые результаты КМГ

Фото: НК "КазМунайГаз" (КМГ)

Способствует этому в первую очередь диверсифицированный бизнес компании, который позволяет генерировать прибыль не только от продажи нефти. Во-вторых, КМГ обладает достаточной ресурсной базой и ведет активную программу геологоразведки. По итогам 2021 года доказанный плюс – вероятные запасы углеводородов (2P) КМГ составили 645 млн тонн нефтяного эквивалента, кратность которых оценивается в 24 года. Компания работает над новыми геологоразведочными проектами, совокупный потенциал которых оценивается в более чем 8 млрд б.н.э. В-третьих, в портфеле КМГ есть нефтегазохимия и увеличение добычи на месторождениях Тенгиз и Кашаган, которые в будущем должны привести к росту доходов компании.

Оценить привлекательность обещанных к размещению акций, а также возможные риски можно, изучив разделы "Инвесторам" и "IPO" на сайте компании www.kmg.kz.

"КазМунайГаз" открыт и для общения с экспертами, встречи с которыми проходят на регулярной основе. Мы обратились к одному из них, чтобы оценить перспективы предстоящего IPO. По словам финансиста Расула Рысмамбетова, акции КМГ могут "разлететься, как горячие пирожки", уже на этапе подписки.

Данное размещение представляет большой интерес для тех, кто отслеживает ситуацию с ценами на нефть и стратегические планы компании, позволяющие разглядеть имеющийся потенциал, – делится финансист. – К тому же "КазМунайГаз" сейчас отказывается от ненужных посредников, оптимизирует свои обязательства и работает над развитием бизнеса.

К инвестиционным преимуществам Расул Рысмамбетов также относит тот факт, что как стратегически важное для страны предприятие КМГ никуда не денется и продолжит выполнять свои обязательства, выплачивая обещанные на протяжении трех лет минимальные дивиденды. При этом эксперт подчеркивает, что покупка акций не должна восприниматься как депозит.