В Минтруда рассказали, сколько иностранцев работают в Казахстане
В основном трудовые мигранты приезжают из Китая, Индии, Турции, Узбекистана и Великобритании.
"Из Китая – 3539 чел., из Индии – 1801 чел., из Турции – 1707 чел., из Узбекистана – 1487 чел., из Великобритании – 1125 чел.", – отметили в ведомстве.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1751 работодатель, использующий иностранную рабочую силу. На них работают более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
Иностранцы работают в таких сферах, как:
строительство – 6137 чел. (40%);
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1515 чел. (10%);
сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1211 чел. (8%);
профессиональная, научная и техническая деятельность – 1143 чел. (8%);
обрабатывающая промышленность – 1071 чел. (7%).
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в страну иностранных специалистов. В январе квота была сокращена с 28 352 до 21 097 единиц.