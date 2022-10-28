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В Минтруда рассказали, сколько иностранцев работают в Казахстане

В Минтруда рассказали, сколько иностранцев работают в Казахстане Фото: pexels
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане работают более 15,4 тыс. иностранцев, сообщает Zakon.kz.

В основном трудовые мигранты приезжают из Китая, Индии, Турции, Узбекистана и Великобритании.

"Из Китая – 3539 чел., из Индии – 1801 чел., из Турции – 1707 чел., из Узбекистана – 1487 чел., из Великобритании – 1125 чел.", – отметили в ведомстве.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1751 работодатель, использующий иностранную рабочую силу. На них работают более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Иностранцы работают в таких сферах, как:

  • строительство – 6137 чел. (40%);

  • горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1515 чел. (10%);

  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1211 чел. (8%);

  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 1143 чел. (8%);

  • обрабатывающая промышленность – 1071 чел. (7%).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в страну иностранных специалистов. В январе квота была сокращена с 28 352 до 21 097 единиц.

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