Европейский центральный банк поднял базовую ставку для удержания инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки на 0,75 п.п. (процентного пункта) – до 2%. Это уже третье повышение ставок за последние полгода.

"Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода", – говорится в заявлении ЕЦБ.

При этом Совет управляющих ЕЦБ заявил, что "ожидает дальнейшего повышения процентных ставок".

Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%.

В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда это повышение стало самым резким в истории. Перед этим регулятор поднял базовую ставку в июле – впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.

Напомним, Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.