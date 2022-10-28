Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Европейский центральный банк поднял базовую ставку для удержания инфляции

ЕЦБ поднял базовую ставку для удержания инфляции Фото: ЕЦБ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки на 0,75 п.п. (процентного пункта) – до 2%. Это уже третье повышение ставок за последние полгода.

"Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода", – говорится в заявлении ЕЦБ.

При этом Совет управляющих ЕЦБ заявил, что "ожидает дальнейшего повышения процентных ставок".

Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%.

В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда это повышение стало самым резким в истории. Перед этим регулятор поднял базовую ставку в июле – впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.

Напомним, Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

Читайте также

В Казахстане сократилось производство деревянной офисной мебели

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
туман осенью, ухудшение погоды
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления