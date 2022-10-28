Капитан "Барыса" Линден Вей представит астанчан на Матче звезд КХЛ-2022

Стали известны полные составы Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Честь астанинского "Барыса" в этом звездном шоу будет представлять капитан "Барыса" Линден Вей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КХЛ, 10 октября стартовал выбор игроков на Матч звезд КХЛ-2022 в Челябинске. В течение девяти дней болельщики выбирали 16 самых достойных хоккеистов, чуть позже высказались представители СМИ, которые добавили еще 12 игроков. Окончательные составы команд сформировала Лига.

Дивизион Боброва

Патрик Рибар ("Спартак"), Максим Федотов ("Торпедо"), Дмитрий Яшкин (СКА, второй Матч звезд).

Дивизион Тарасова

Даниил Исаев ("Локомотив"), Робин Пресс ("Северсталь"), Андрей Миронов ("Динамо" Москва, второй Матч звезд).

Дивизион Харламова

Илья Проскуряков ("Трактор"), Никита Трямкин ("Автомобилист", третий Матч звезд), Сергей Телегин ("Трактор").

Дивизион Чернышева

Евгений Аликин ("Амур"), Райан Мерфи ("Салават Юлаев"), Линден Вей ("Барыс", второй Матч звезд).

Матч звезд КХЛ-2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.