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Доллар подрос на торгах 28 октября

курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 467 тенге (+1,98), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,6 тенге (+0,07).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился до 64,32 тенге (-0,24).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс 467,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-475 тенге, евро – по 465-474 тенге, российские рубли – по 7,2-7,5 тенге.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились примерно на 1% после заметного роста в течение трех дней, сообщают данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,03%, до 94,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 87,95 доллара.

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