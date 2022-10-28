Каракат Абден провела встречу с преподавателями музыкального колледжа в Павлодаре

Очень важно сегодня в Казахстане поднять на высокий уровень вопросы развития культуры и образования. Об этом рассказала кандидат в президенты РК, общественный деятель Каракат Абден на встрече с преподавателями павлодарского музыкального колледжа.

Встреча с преподавателями музколледжа прошла во второй день рабочей поездки Каракат Абден по Павлодарской области. До этого она побывала в Экибастузе, где посетила местный роддом и пообщалась с его коллективом.

Фото: Zakon.kz

Я поставила для себя цель – объехать все регионы нашей страны. И сегодня посчитала нужным прийти к вам потому, что преподаватели играют очень большую роль в воспитании нашего общества. Вы – очень мощная сила, которая воспитывает общество через культуру и искусство. Поэтому очень важно поднимать на высокий национальный уровень вопросы развития культуры и образования. Хочу пообщаться с преподавателями и студентами, узнать, что их беспокоит, поделиться своими планами и услышать их предложения. Каракат Абден

По словам кандидата в президенты РК, с 2013 года она занимается общественной деятельностью, большое внимание при этом уделяя вопросам социальной политики.

Фото: Zakon.kz

Меня, прежде всего, волнуют социальные вопросы. Защита материнства, детства, дошкольного образования, пенсионного обеспечения и другие не менее актуальные вопросы, – сообщила кандидат в президенты.

Важное значение она придает развитию культуры в обществе и воспитанию детей.

Я написала книгу "Ты – казашка. Гордись!", в которой говорится о том, что в казахском обществе девочка всегда была сокровищем, ее ценили и превозносили. Казахи всегда с большим уважением относились к женщине, матери, даже законы степи защищали ее от плохого отношения. Сейчас же в обществе много случаев бытового насилия. Причиной этого часто считают национальные традиции, но это абсолютно не так. Казахи всегда с уважением относились к женщине, начиная с дочерей, которым отец всегда старался дать все самое лучшее. Поэтому хочу, чтобы наши девочки росли свободными, были образованными и высококультурными. Каракат Абден

Фото: Zakon.kz

По ее мнению, вопросы образования и воспитания важны еще и потому, что в Казахстане в последнее время растет число разводов. Это стало следствием влияния глобализации и социальных сетей. Поэтому и нужны сегодня пропаганда традиционных семейных ценностей и развитие культуры в обществе.

Автор: Антон Журов