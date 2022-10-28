Жители Атырау разочаровались в ОСИ и решили снова вернуться к КСК

В Атырау в некоторых районах созданы новые формы управления общедомовым имуществом – Объединение собственников имущества (ОСИ). Однако жители города разочаровались в своем выборе и снова вернулись в КСК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В нефтяной столице на сегодняшний день из 1208 домов в рамках реформы создано 35 ОСИ (Объединение собственников имущества – некоммерческое юридическое лицо) и 793 ПТ (Простое товарищество – формируется без оформления юридического лица).

По словам руководителя отдела жилищной инспекции Атырау Кайрата Хабиева, тех жителей, которые не определились, пока еще "думают", на общедомовых собраниях убеждают принять решение сотрудники отдела.

Фото: Zakon.kz

Жители сами постоянно жаловались на непрозрачность расходования средств, что эксплуатационные расходы платят точно в срок, а результата работы не видно ни во дворах, ни в подъездах, ни в подвалах. Однако менять ничего не хотят. А ведь на первых порах им в инспекции обещают помочь с созданием ПТ или ОСИ. Кайрат Хабиев

Глава городского отдела жилищной инспекции отметил, что новая форма управления должна помочь реализовать принцип "один дом – одно объединение – один счет", и соответствующий контроль будет в руках самих жильцов. Тем более что КСК дорабатывают только до середины следующего года.

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Кайрат Хабиев также рассказал, что в Атырау были случаи, когда жители города, создавшие ОСИ, вышли оттуда и возвратились в КСК.

По словам этих атыраусцев, проблема заключалась в том, что с созданием ОСИ ничего не поменялось в лучшую сторону.

Сначала нас в работе КСК не устраивало то, что очень редко мыли полы, не убирали двор, плохо занимались коммуникациями. После того, как вышло постановление, что будет ОСИ и ПТ, мы решили образовать свое ОСИ. Зарегистрировали его в конце июня этого года. Но у нового руководителя не было ни плана по развитию дома, ни расчетов, ни штата. Он просто решил рубить с плеча, и каждая квартира должна была платить по 10 тыс. тенге, хотя в нашем доме они разные – трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные. Жительница многоэтажного дома в Атырау Елена Есенова

Она отметила, что жители на протяжении двух летних месяцев сами убирали урны, подметали.

А когда нас решили отключить за неуплату электроэнергии в подъездах, люди стали высказывать недовольство. Мы решили уйти, организовали собрание и перешли в доверительное управление КСК, в котором обслуживались до ухода. Елена Есенова

Фото: Zakon.kz

По ее словам, эти месяцы, пока жильцы были в ОСИ, сыграли положительную роль и в работе КСК.

Если раньше в наших подъездах полы мыли раз в месяц, то сейчас влажная уборка идет каждую неделю. Вот теперь у нас никаких вопросов к КСК нет, все хорошо. Я считаю, в принципе, каждый дом по одному не выживет. Лучше пусть будет управляющая компания и у нее 10 домов, и у каждого дома свой счет. Тогда, по крайней мере, можно иметь штат работников – слесаря-сантехника, электрика, бухгалтера. Иначе одному дому придется ставить очень высокий тариф, никто же не станет работать бесплатно. Елена Есенова

Но не во всех КСК ждут возвращения прежних жителей. Были случаи, когда коммунальщики не желали принимать назад "отказников".

Все жильцы нашего дома определились с формой управления многоэтажным жилым домом три месяца назад и создали Простое товарищество. Форма правления изменилась, а содержание такое же. И если одни жильцы нашего жилого комплекса считали, сколько миллионов мы за год сможем скопить, то другие не исключали, что ничего не изменится. Жительница пятиэтажного комплекса Алтынгуль Нагимова

По ее словам, правы оказались вторые.

Выясняется, что собираемых с квартир средств недостаточно: аварийное состояние отопительной системы, водоснабжения и канализации, пассивность жителей. И еще отсутствие постоянного слесаря, электрика. Вот к кому обратиться теперь при аварийной ситуации в квартире? Кто перекроет краны в подвале? Ощущение бесхозности. КСК, из которого мы вышли со скандалом, нас назад не примет. Соседи узнавали, председатель КСК наотрез отказывается. Алтынгуль Нагимова

Женщина уверена, что на самом деле неважно, какая будет форма управления, главное, чтобы сами жители были активными, а руководители ответственно относились к своим обязанностям.

С этим согласен и член совета дома при ПТ Махсут Ураков, который тоже считает важным фактором активность самих жильцов.

Некоторые люди, как иждивенцы, живут по принципу – моя хата с краю. И не то что не помогают, но даже не платят эксплуатационные расходы. Недавно написал в чате нашего дома: нужна машина, чтобы поехать на базар купить трубы для ремонта в подвале. Раньше в подвале от сырости даже черви водились, и туда все рыбаки за ними лазили, сейчас избавились от этого. Так вот, на мой призыв никто не откликнулся. Надо понимать, взялись за ПТ, то сами и крутитесь. Махсут Ураков

Он отметил, что душой болеет за дом, в котором давно живет.

Я – пенсионер, давно живу в этой многоэтажке, болею душой за дом, хочу, чтобы никаких аварий не происходило, и соседям жилось комфортно. Отопление мы запустили, а когда в квартирах возникали утечки, вовремя перекрывали, жильцы делали ремонт, и мы опять подключали систему. Нанимать слесаря-сантехника, электрика? С каких денег? Общая сумма сбора эксплуатационных расходов пока не покрывает таких расходов. Заплатили уборщице 50 тыс. тенге, еще за ремонт в подвале и покупку материалов – 90 тыс. тенге, и все, денег практически не осталось. Махсут Ураков

С 1 июля тариф на обслуживание большинства домов в Атырау действует на уровне 45 тенге за квадратный метр, а до этого времени жильцы платили 35 тенге.

Строительные материалы дорожают. Меньшим тарифом коммунальщики просто не смогут содержать дом нормально. Да еще в среднем 35% жителей в 50% домов не оплачивают эксплуатационные расходы. А ведь нужно платить за труд слесарям-сантехникам, электрикам. Жители должны это понимать. Руководитель отдела жилищной инспекции Атырау Кайрат Хабиев

В ряде элитных многоэтажек сумма эксплуатационных взносов составляет 100 тенге за квадратный метр. Останется ли тариф 45 тенге для всех остальных домов в последующем, пока неясно.

Автор: Светлана Новак