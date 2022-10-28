Об однократном 7-летнем президентском сроке в Казахстане высказался депутат Европарламента

Депутат Европейского парламента Фульвио Мартушелло высказался по поводу введения в Казахстане однократного семилетнего президентского срока, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Фульвио Мартушелло говорится, что он, как председатель делегации Европейского парламента по связям с Центральной Азией, высоко оценивает "шаги, предпринятые президентом, Парламентом и Конституционным судом Казахстана по введению однократного семилетнего срока президентских полномочий".

По его словам, такая реформа не только укрепит демократические преобразования в стране, но и создаст интересную модель для всего региона Центральной Азии.

Будучи лояльным, иногда очень критичным, но всегда конструктивным партнером казахстанского народа и институтов, Европейский парламент твердо убежден в том, что Казахстан должен без колебаний встать на путь демократии, в том числе путем введения реальной плюралистической многопартийной системы, укрепления независимости судебной власти и расширения уважения индивидуальных свобод. Фульвио Мартушелло

Он считает, что "введение однократного президентского мандата создаст более совершенную систему сдержек и противовесов и более динамичный политический ландшафт в стране".

Это будет способствовать преобразованию и активизации законодательной, политической, экономической и социальной систем в стране, что окажет благотворное влияние на ее соседей и дальнейшее углубление партнерства с Европейским союзом. Фульвио Мартушелло

1 сентября 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил ввести однократное семилетнее президентство.

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