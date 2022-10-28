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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана Ибрахиму Раиси Фото: akorda.kz
28 октября Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси. Он с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе, сообщает Zakon.kz.

Президент пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В этот тяжелый момент, разделяя горечь вашей утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу, – говорится в телеграмме.

26 октября на юге Ирана трое террористов напали на посетителей мавзолея Шах-Черах в Ширазе. По данным иранских СМИ, погибли 15 человек, ранены - 40. Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана).

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