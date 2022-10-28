Прокурор Шымкента обратился с заявлением

Прокурор Шымкента Габит Муканов выступил с обращением к жителям и гостям города. Он отметил, что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности и представляет интересы государства в суде.

По его словам, выполнение этих функций органы прокуратуры обеспечивают и в ходе выборного процесса.

С момента объявления о проведении внеочередных выборов президента Генеральной прокуратурой определены основные задачи и организационные мероприятия для прокуроров всех уровней применительно ко всем стадиям избирательной кампании.

С 21 октября (с 18:00) началась самая активная фаза –предвыборная агитация (заканчивается в 00:00 19 ноября т.г.).

Порядок ее проведения детально урегулирован Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Несоблюдение установленных норм влечет ответственность.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации.

Это следующие составы:

проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (ст. 102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);

воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию (ст. 103 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей);

нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (ст. 112 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей).

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 (п.7) Конституционного закона "О выборах в РК".

Справочно: к нарушениям условий проведения агитации относятся:

Необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними. Публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения. Прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления. Отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов в случае, если другим было дано согласие и другие.

За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

Также прокурор отмечает и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации:

изготовление или распространение анонимных агитационных материалов (согласно п. 5 ст. 28 КЗ "О выборах в РК" все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено), что влечет административный штраф по статье 113 КоАП (25 месячных расчетных показателей);

умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов (ст. 114 – штраф 15 месячных расчетных показателей);

нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (ст. 120 – штраф от 10 до 30 месячных расчетных показателей).

Справочно: не указание юридического лица, проводившего опрос; лиц, заказавших опрос и оплативших его; времени проведения опроса; метода сбора информации; точной формулировки вопроса; числа опрошенных и коэффициента погрешности результатов опроса.

нарушение условий проведения предвыборной агитации (ст. 122 – штраф от 20 до 30 месячных расчетных показателей).

Справочно: согласно п. 4 ст. 27 КЗ "О выборах в РК" запрещается предвыборная агитация и распространение агитационных материалов:

государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьям, членам избирательных комиссий, религиозными объединениями;

участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ;

размещение агитационных материалов (на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования, ст. 124 – штраф 25 месячных расчетных показателей);

нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации (ст. 125 – штраф 5 месячных расчетных показателей).

Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 месячных расчетных показателей (от 30 до 153 тысяч тенге).

Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права (ст. ст.101 – 126 КоАП), относится к исключительной компетенции прокурора (ст. 805 КоАП). Дела рассматривает суд.

Но граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд (п. 4 ч. 1 ст. 807 КоАП).

В этом случае дела указанной категории сразу (без постановления прокурора) рассматриваются судами, но с участием прокурора (по всем составам административных правонарушений, посягающих на избирательные права: ст. ст. 101 – 126 КоАП).

Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 150 УК – от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав – это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов (ст. 151 УК – штраф либо исправительные работы в размере до 4 тыс. МРП/ограничение либо лишение свободы до 4 лет).

Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Фактов нарушения выборного законодательства не зафиксировано.

Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с местными государственными и правоохранительными органами, а также территориальной избирательной комиссией.

По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами, заключил прокурор.