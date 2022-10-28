В Акмолинской области работает около 600 предприятий сферы туризма

Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального Государственного Коргалжынского орнитологического заповедника, занесенного в список природного наследия ЮНЕСКО, делает регион привлекательным.

Об этом на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций, сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский.

Важным событием в истории развития ЩБКЗ стало решение Международного совета о включении ГНПП "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Сегодня практически все существующие виды туризма имеют предпосылки для развития, что подтверждается наличием 73-х туристских маршрутов, разработанных и успешно реализуемых туроператорами региона. Объем оказанных услуг местами размещения в 2021 году вырос на 64% и составил 10,5 млрд. тенге. Продолжается реализация 75 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму 18,0 млрд. тенге. В текущем году планируется завершение 1-го этапа якорного проекта для ЩБКЗ строительство современного курорта "Aqвura Resort". Уже введены в эксплуатацию комфортабельные отели "Wyndham Garden", "Кедровый бор". Андрей Подгурский

По информации спикера, основной базовой территорией для развития туризма является Щучинско-Боровская курортная зона, где реализуется 3-й этап Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, направленный на улучшение экологической ситуации и модернизации инфраструктуры. В результате реализации данных проектов на сегодняшний день построено и отремонтировано 49 км дорожного полотна Щучинско-Боровской курортной зоны и 262,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Как стало известно, в перспективе акиматом области планируется разработать программные документы по Зерендинской курортной зоне, зоне пристоличного отдыха и систематизировать принимаемые меры.

В целях предотвращения антисанитарного состояния Щучинско-Боровской курортной зоны в 2023 году разработан План действенных мер по очистке и благоустройству, который проходит процедуры согласования со всеми ответственными исполнительными органами.

Спикер отдельно остановился на мерах государственной поддержки отрасли туризма. По его словам, в этом году государством впервые приняты меры, которые предусматривают инвестиционные преференции бизнесменам, строящим объекты на приоритетных туристских территориях.

Также с января вступили в действие 7 мер государственной поддержки субъектов предпринимательства (возмещение затрат по приобретению техники и оборудования для горнолыжных курортов, при строительстве/реконструкции туристских объектов, объектов придорожного сервиса, по приобретению туристских автобусов, субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов, туроператоров за каждого иностранного туриста, детского авиабилета), в том числе направленные на возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристских объектов.