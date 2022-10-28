Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области работает около 600 предприятий сферы туризма

В Акмолинской области работают около 600 предприятий сферы туризма Фото: primeminister.kz
Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального Государственного Коргалжынского орнитологического заповедника, занесенного в список природного наследия ЮНЕСКО, делает регион привлекательным.

Об этом на брифинге для представителей СМИ, организованном региональной службой коммуникаций, сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский.

Важным событием в истории развития ЩБКЗ стало решение Международного совета о включении ГНПП "Бурабай" в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Сегодня практически все существующие виды туризма имеют предпосылки для развития, что подтверждается наличием 73-х туристских маршрутов, разработанных и успешно реализуемых туроператорами региона. Объем оказанных услуг местами размещения в 2021 году вырос на 64% и составил 10,5 млрд. тенге. Продолжается реализация 75 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму 18,0 млрд. тенге. В текущем году планируется завершение 1-го этапа якорного проекта для ЩБКЗ строительство современного курорта "Aqвura Resort". Уже введены в эксплуатацию комфортабельные отели "Wyndham Garden", "Кедровый бор".Андрей Подгурский

По информации спикера, основной базовой территорией для развития туризма является Щучинско-Боровская курортная зона, где реализуется 3-й этап Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, направленный на улучшение экологической ситуации и модернизации инфраструктуры. В результате реализации данных проектов на сегодняшний день построено и отремонтировано 49 км дорожного полотна Щучинско-Боровской курортной зоны и 262,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Как стало известно, в перспективе акиматом области планируется разработать программные документы по Зерендинской курортной зоне, зоне пристоличного отдыха и систематизировать принимаемые меры.

В целях предотвращения антисанитарного состояния Щучинско-Боровской курортной зоны в 2023 году разработан План действенных мер по очистке и благоустройству, который проходит процедуры согласования со всеми ответственными исполнительными органами.

Спикер отдельно остановился на мерах государственной поддержки отрасли туризма. По его словам, в этом году государством впервые приняты меры, которые предусматривают инвестиционные преференции бизнесменам, строящим объекты на приоритетных туристских территориях.

Также с января вступили в действие 7 мер государственной поддержки субъектов предпринимательства (возмещение затрат по приобретению техники и оборудования для горнолыжных курортов, при строительстве/реконструкции туристских объектов, объектов придорожного сервиса, по приобретению туристских автобусов, субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов, туроператоров за каждого иностранного туриста, детского авиабилета), в том числе направленные на возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристских объектов.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
туман осенью, ухудшение погоды
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления