Акмолинская область готова к зимнему туристическому сезону

По климатическим факторам регион относится к зоне, где развитие зимнего туризма имеет не меньшие перспективы, чем летний туризм. Развитию зимних видов способствует наличие большого количества горных склонов с различными уклонами и протяженностью.

О готовности к сезону сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский.

Из действующих здравниц услуги зимнего туризма оказывают комфортабельные отели "Rixos Borovoe", "Виндм Гардэн", "Султан Плаза", "Парк Хаус Кокшетау", "Террасса Парк", а также санатории "Окжетпес", "Алмаз", "Щучинский" и др. Для привлечения туристов в зимнее время года увеличивается количество предоставляемых услуг, все больше здравниц лечат заболевания органов движения, дыхательные и сердечно-сосудистые органы, проводят физиотерапевтические, водо- и грязелечение, игло- и герудотерапию. Андрей Подгурский

В современных гостиницах региона, обеспечивающих круглогодичный отдых туристам, заливаются катки, прокладываются лыжные маршруты, открыты пункты проката лыж, коньков, сноубордов и снегоходов.

На территории отеля "Rixos Borovoe" функционирует развлекательный комплекс "Казахстанская Лапландия", а для любителей экстремального отдыха – первый в Казахстане вейк-парк. Соревнования международного уровня проводятся на территории Республиканской базы лыжного спорта в Щучинске (уникальный трамплинный комплекс "Burabay").

Любители профессиональной лыжни пользуются возможностями горнолыжных баз "Еликты Парк" и "Нур Тау". Также в Зерендинской зоне отдыха функционирует "Любительский союз лыжного спорта", в распоряжении которого имеется горнолыжный участок трассы длиной 500 м. Лыжный стадион позволяет проводить традиционный Международный Зерендинский лыжный марафон.

Центром активного туризма и отдыха в Коргалжынском районе организуется зимняя рыбалка на озера в сопровождении гида.

В текущем году в целях позиционирования зимних видов туризма Управлением предпринимательства и туризма планируется проведение имиджевых конкурсов по выявлению субъектов туристской деятельности, наилучшим образом представляющих отдых в зимний период, как "Лучший объект зимнего отдыха", "Лучший тур зимнего отдыха", "Лучший информационно-рекламный пакет зимнего отдыха", "Лучший организатор зимнего отдыха".

Также управление намерено содействовать максимальной загрузке объектов зимнего отдыха через развитие событийного туризма, проведение массовых спортивных мероприятий разного уровня как для мастеров, так и любителей с привлечением массовых болельщиков из числа отдыхающих в этот период.

Контенты аккаунтов социальных сетей под грифом VisitAqmola будут информировать акмолинцев о проведении предстоящих событийных мероприятий на территории области в зимний период.