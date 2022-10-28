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В Нацбанке Казахстана рассказали о ситуации на финансовом рынке в сентябре

В Нацбанке Казахстана отчитались о ситуации на финансовом рынке в сентябре Фото: пресс-служба Нацбанка РК
По данным Национального банка Казахстана (НБК) объем депозитов казахстанцев увеличился на 3,2% в сентябре. Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,2%, депозиты физических лиц – на 2,1%, сообщает Zakon.kz.

На фоне сохранения привлекательности депозиты в национальной валюте за месяц выросли на 4,6%. В иностранной валюте рост составил 0,7% за счет корректировки курса тенге и соответствующей переоценки.

При этом в валютном эквиваленте валютные депозиты снизились на 0,3%. В результате уровень долларизации депозитов в сентябре 2022 года составил 35,6% (в августе 2022 года – 36,5%, в декабре 2021 года – 36%), - говорится в сообщении Нацбанка.

В сентябре предельные ставки КФГД по депозитам физических лиц сохранились на прежнем уровне, достигая 16% по некоторым видам сберегательных вкладов.

Объем срочных депозитов составил 20 032,9 млрд тенге, увеличившись на 5,0% м/м, преимущественно за счет тенговых вкладов. В их структуре вклады в национальной валюте составили около 2/3 от общего портфеля депозитов.

В условиях неизменности базовой ставки средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц в сентябре 2022 года сохранилась на уровне августа и составила 12,4% (в сентябре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п., составив 12,2% (8,3%).

Кредитование банками экономики увеличилось на 2% за месяц, до 21 101,2 млрд тенге, годовой рост составил 24,4%, несмотря на снижение кредитной активности российских банков, высокую статистическую базу 2021 года, а также сохранение высокой неопределенности у банков и заемщиков относительно перспектив развития экономики, - отметили в Нацбанке.

Кредитование населения выросло на 2,5% м/м, продолжая вносить основной вклад в рост займов. Потребительское кредитование, несмотря на некоторое замедление, сохраняет высокие темпы роста (на 27,7% г/г, 2,3% м/м) и составило 7 197,6 млрд тенге.

Ипотечное кредитование также демонстрирует высокий рост (на 47% г/г, на 3,3% м/м) до 4 277,0 млрд тенге.

Более 2/3 роста от всего кредитного портфеля было обеспечено за счет тенговых кредитов физических лиц. Кредитный портфель юридических лиц за месяц вырос на 1,3%.

В сентябре наблюдался опережающий рост темпов краткосрочных кредитов над долгосрочными. Объем краткосрочных кредитов увеличился на 4,2% м/м, долгосрочных кредитов – на 1,6%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2022 года выросло на 4,7% (рост на 32,2% г/г), до 4 228,1 млрд тенге.

Операции НБК в области денежно-кредитной политики

5 сентября 2022 года Нацбанк с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов НБК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п. п. 26 октября базовая ставка была повышена с 14,5% до 16% на фоне значительного ускорения инфляции, а также формирования текущих инфляционных процессов выше прогнозных оценок Нацбанка.

Валютный рынок

На фоне сбалансированности спроса и предложения по доллару США в сентябре 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 471,34–481,16 тенге за доллар США.

В сентябре 2022 года были незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда, валютные интервенции не проводились. Продажи экспортной валютной выручки квазигосударственного сектора составили 583,5 млн долларов, - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар снизился на 3,5% за месяц (снижение – на 13,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился на 7,2% м/м и на 29,2% г/г.

Наблюдается снижение спроса на иностранную валюту со стороны населения. В сентябре 2022 года нетто-покупка иностранной валюты снизилась на 25,7% м/м. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий объем нетто-покупок снизился более чем в 2 раза, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов и рублей.

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