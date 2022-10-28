При обычных условиях осознали свою вину – эксперт о законе "Об амнистии"
Как отметил спикер, закон об амнистии в отношении участников январских событий обусловлен курсом на политико-правовую трансформацию. Он демонстрирует стремление к реализации системообразующего конституционного принципа "верховенство прав и свобод человека" как высшей ценности нашего государства. Соответственно, акт амнистии представляет собой этап последовательной реализации политики президента Касым-Жомарта Токаева, обозначенной в Послании народу от 1 сентября 2022 года.
Принятый закон об амнистии символизирует историческое решение о превалировании прав и свобод человека над политическим режимом, дальнейший процесс демократизации казахстанского общества. Ведь очень важно понимать, что криминальное сознание большинства участников январских событий носило импульсивный, временной характер в силу сложившихся на тот момент чрезвычайных обстоятельств. Причем как со стороны гражданского населения, так и со стороны сотрудников силовых структур, действия которых попали в орбиту отношений уголовного права. Поэтому вполне закономерно, что большинство правонарушителей при обычных условиях жизнедеятельности осознали свою вину и искренне раскаялись в содеянном. Виталий Хан
С этой точки зрения амнистия – не просто проявление доброй воли, справедливости и гуманизма. Она, по мнению эксперта, положительно скажется на снижении правового скепсиса в обществе и росте правовой культуры. А карательный уклон уголовной политики сменится охранительным судопроизводством.
В этом контексте предметом закона об амнистии стала категоризация уголовных правонарушений, совершенных лицами, подлежащими освобождению от уголовной ответственности и наказания, а также снятию судимости. При этом следует осознавать, что право носит универсальный, всеобщий характер и не может быть обращено только к отдельной социальной группе. Ведь в основе концепции заложена идея запрета дискриминации по каким-либо признакам. Соответственно, каждый участник январского события правомерно рассчитывает на справедливость и гуманность национального правосудия, объективное исследование и рассмотрение обстоятельств его дела. Единственным правовым критерием реализации закона об амнистии является степень общественной опасности совершенного преступления. В противном случае мы и дальше продолжим существовать в режиме антиправового общества, отчуждения естественных права и свобод человека.
Виталий Хан особо подчеркнул, что правом на амнистию обладают все участники январских событий, вне зависимости от социальной принадлежности, должностного и иного положения. В то же время правовой оценке подлежит каждое отдельное дело с учетом степени виновности лица, обстоятельств и условий совершения уголовного правонарушения.
Принципиальным в этой части остается реализация запрета уголовного закона на распространение акта об амнистии в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Также террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений. Виталий Хан