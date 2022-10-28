При обычных условиях осознали свою вину – эксперт о законе "Об амнистии"

По словам профессора Академии правоохранительных органов Виталия Хана, закон об амнистии, согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, является символом дальнейшей демократизации казахстанского общества, сообщает Zakon.kz.

Как отметил спикер, закон об амнистии в отношении участников январских событий обусловлен курсом на политико-правовую трансформацию. Он демонстрирует стремление к реализации системообразующего конституционного принципа "верховенство прав и свобод человека" как высшей ценности нашего государства. Соответственно, акт амнистии представляет собой этап последовательной реализации политики президента Касым-Жомарта Токаева, обозначенной в Послании народу от 1 сентября 2022 года.

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Принятый закон об амнистии символизирует историческое решение о превалировании прав и свобод человека над политическим режимом, дальнейший процесс демократизации казахстанского общества. Ведь очень важно понимать, что криминальное сознание большинства участников январских событий носило импульсивный, временной характер в силу сложившихся на тот момент чрезвычайных обстоятельств. Причем как со стороны гражданского населения, так и со стороны сотрудников силовых структур, действия которых попали в орбиту отношений уголовного права. Поэтому вполне закономерно, что большинство правонарушителей при обычных условиях жизнедеятельности осознали свою вину и искренне раскаялись в содеянном. Виталий Хан

С этой точки зрения амнистия – не просто проявление доброй воли, справедливости и гуманизма. Она, по мнению эксперта, положительно скажется на снижении правового скепсиса в обществе и росте правовой культуры. А карательный уклон уголовной политики сменится охранительным судопроизводством.

В этом контексте предметом закона об амнистии стала категоризация уголовных правонарушений, совершенных лицами, подлежащими освобождению от уголовной ответственности и наказания, а также снятию судимости. При этом следует осознавать, что право носит универсальный, всеобщий характер и не может быть обращено только к отдельной социальной группе. Ведь в основе концепции заложена идея запрета дискриминации по каким-либо признакам. Соответственно, каждый участник январского события правомерно рассчитывает на справедливость и гуманность национального правосудия, объективное исследование и рассмотрение обстоятельств его дела. Единственным правовым критерием реализации закона об амнистии является степень общественной опасности совершенного преступления. В противном случае мы и дальше продолжим существовать в режиме антиправового общества, отчуждения естественных права и свобод человека.

Виталий Хан особо подчеркнул, что правом на амнистию обладают все участники январских событий, вне зависимости от социальной принадлежности, должностного и иного положения. В то же время правовой оценке подлежит каждое отдельное дело с учетом степени виновности лица, обстоятельств и условий совершения уголовного правонарушения.