Чарльз III объявил себя генерал-капитаном Королевской морской пехоты

Король Великобритании Чарльз III взял почетное звание генерал-капитана Королевской морской пехоты, которое с 2017 по 2020 год носил принц Гарри, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении по случаю 358-й годовщины образования морской пехоты ВМС Великобритании монарх признался, что "чрезвычайно горд", поскольку пошел по стопам многих членов своей семьи, занимавших этот пост в течение трех с половиной столетий "с глубоким чувством восторга", пишет Daily Mail.

Чарльз III добавил, что это "наивысшее из возможных удовольствий".

Королевская морская пехота имеет выдающуюся, беспримерную историю как на земле, так и на море. Я черпаю бесконечное вдохновение в вашей храбрости, целеустремленности, самодисциплине и замечательной способности выдерживать самые экстремальные обстоятельства. Король Чарльз III

С 1953 по 2017 год звание генерал-капитана Королевской морской пехоты носил отец короля, герцог Эдинбургский принц Филипп. Выйдя на пенсию, он передал его своему внуку принцу Гарри, который лишился всех королевских полномочий и почетных титулов, приняв решение покинуть ряды работающих членов семьи и уехать в США.