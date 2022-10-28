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В трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 29 октября

гололед, предупреждение Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в стране на 29 октября. В РГП "Казгидромет" рассказали, что в трех областях страны ожидаются туман, гололед и метель, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

По прогнозам синоптиков, на западе, юге и востоке Казахстана 29 октября пройдут дожди. На большей части страны под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков.

Синоптики также озвучили прогноз погоды с 29 по 31 октября в Алматы, Шымкенте и Астане.

    

 

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