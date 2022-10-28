Мегаферма в СКО обеспечит молоком 30 тысяч человек

В Северо-Казахстанской области продолжается запуск новых комплексов в аграрной сфере, сообщает Zakon.kz.

В районе Габита Мусрепова запустили мегаферму ТОО "Возвышенка СК" на 1,8 тысячи голов единовременного содержания. Сумма проекта – 4,5 млрд тенге. Создано 30 постоянных рабочих мест, доведут до 60.

Это самая большая молочная ферма в нашей области и одна из крупнейших в стране. При выходе на полную мощность ферма будет производить 9 тысяч тонн молока в год. Если перевести в обычные цифры, мегаферма может обеспечивать молоком в течение года 30 тысяч человек, – написал аким СКО Кумар Аксакалов в соцсетях.

Фото: пресс-служба акимата СКО

5 лет назад в районе Мусрепова действовали три молочные фермы. Сегодня запустили шестую ферму. Строят две фермы: ТОО "Буденное" и "УК Әділ", начнется строительство еще двух ферм. Итого в районе будут работать 10 молочных ферм.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году по Казахстану идет строительство 35 промышленных МТФ (свыше 400 голов), из них только в СКО строят 17 молочных ферм. То есть половина строящихся молферм приходится на северный регион. До конца года запустят 8 ферм. В целом, в этом году по области в сельском хозяйстве реализуются 33 инвестпроекта на 81,9 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Автоматизированная и цифровая ферма существенно увеличивает производительность. Если в старых фермах средний надой на одну голову составляет 3 тыс. литров в год, то в современных фермах этот показатель доходит до 7-8 тыс. литров. Таким образом, цифровые технологии позволяют увеличить производительность в два раза.