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Александр Бублик не смог пройти в полуфинал ATP 500

Теннис Поражение Базель Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик закончил свои выступления на крупном международном турнире в швейцарском Базеле, проиграв четвертьфинальный поединок девятой ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альясиму, сообщает Zakon.kz.

Матч третьего круга одиночного разряда занял у теннисистов 1 час и 12 минут игрового времени. Оба спортсмена подали по 10 раз навылет, но двойных ошибок больше совершил Александр. Их у него накопилось аж 7. Канадцу как раз-таки необходимы были эти браки в исполнении Бублика, чем он и воспользовался, легко победив казахстанца в двух партиях – 6:2, 6:3.

Александр Бублик в полуфинал попасть не смог, но представители Казахстана там все же есть. 29 октября на корты Базеля выйдут Александр Недовесов и Андрей Голубев, которые в парном разряде попытаются выйти в финал престижного соревнования.

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