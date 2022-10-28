Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России

Частичная мобилизация в России завершена. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр доложил президенту РФ Владимиру Путину в пятницу 28 октября, передает "Россия 24".

Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание, 300 тыс. человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат доукомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу уточнил, что после обучения в войска были направлены 82 тыс. мобилизованных. В настоящее время на полигонах находятся еще 218 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Шойгу уточнил, что в числе призванных - 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

Шойгу рассказал, что на начальном этапе частичной мобилизации фиксировали проблемы со снабжением разными видами довольствия мобилизованных, но сейчас они решены. Владимир Путин в ответ заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов. По его мнению, ошибок нельзя было избежать, так как "давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось".

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы России, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат лишь граждане из запаса, - в первую очередь те, у кого есть опыт.