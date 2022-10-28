Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России

Шойгу о завершении мобилизации в России Фото: mil.ru
Частичная мобилизация в России завершена. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Zakon.kz.

Об этом министр доложил президенту РФ Владимиру Путину в пятницу 28 октября, передает "Россия 24".

Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание, 300 тыс. человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат доукомплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу уточнил, что после обучения в войска были направлены 82 тыс. мобилизованных. В настоящее время на полигонах находятся еще 218 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Шойгу уточнил, что в числе призванных - 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

Шойгу рассказал, что на начальном этапе частичной мобилизации фиксировали проблемы со снабжением разными видами довольствия мобилизованных, но сейчас они решены. Владимир Путин в ответ заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов. По его мнению, ошибок нельзя было избежать, так как "давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось".

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы России, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат лишь граждане из запаса, - в первую очередь те, у кого есть опыт.

Читайте также

Чарльз III объявил себя генерал-капитаном Королевской морской пехоты

Токаев принял участие в церемонии открытия Дней культуры КР в РК

Константин Вноровский
Россия Путин Владимир Шойгу Сергей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
туман осенью, ухудшение погоды
Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления