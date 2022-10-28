В Туркестанской области открыли новое предприятие

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом посетил Толебийский и Казыгуртский районы, где ответил на обращения и вопросы жителей. Он лично принял несколько граждан и выслушал их, сообщает Zakon.kz.

В Толебийском районе открыт цех модификации непрерывного полимера на заводе по переработке нефтепродуктов. Завод, расположенный на территории сельского округа Киелітас, способен производить более 200 тысяч тонн продукции в год. Стоимость проекта – 550 млн тенге. В цехе производится особая смесь, применяемая для дорожных ремонтных работ. Аким Туркестанской области принял участие в церемонии открытия нового производства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил обеспечить сферу предпринимательства необходимой инфраструктурой. В области ведется такая работа. Глава государства дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов дорог. Но у нас дефицит битума. Мы решаем этот вопрос, активизируя работу завода на территории Толебийского района. Цех модификации полимеров имеет большое значение. Пусть таких заводов становится больше! Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе рабочего визита аким области посетил завод мороженого, расположенный в сельском округе Бірінші Мамыр. Здесь постоянно трудоустроено около 200 человек.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

А в Казыгуртском районе глава региона посетил колбасный цех. Мясоперерабатывающий цех производит 60 видов колбасных изделий по 5 тонн в сутки. На предприятии трудоустроены 100 человек. Глава региона положительно оценил работу предприятия и отметил, что необходимо уделять особое внимание поддержке предпринимательства.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Казыгуртском районе в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в текущем году реализуются 14 проектов в семи населенных пунктах. В частности, предусмотрены средства на строительство новых Домов культуры на 200 мест в населенных пунктах Шанак и Жигерген и двух врачебных амбулаторий в населенных пунктах Капкак и Ынталы. В населенных пунктах Жигерген и Каржан заасфальтируют 13 улиц протяженностью 21 км. В населенном пункте Жанабазар построят спортплощадку, а население поселков Шанак и Акжар обеспечат природным газом.