Чемпионка Азии из Усть-Каменогорска вступилась за родной город

Обладательница золотой медали Чемпионата Азии по художественной гимнастике Рената Жолдинова ответила на заявления другой спортсменки о коррумпированном и грязном Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Пост на страничке Ренаты в сети Instagram стал ответом на сторис другой спортсменки – мастера спорта по джиу-джитсу Гульжан Накиповой. Девушка опубликовала фото с улиц Усть-Каменогорска и сообщила, что считает город неухоженным в целом и связывает это с высоким уровнем коррупции.

Отвечая на это, Жолдинова подчеркнула, что Гульжан, скорее всего, строит поверхностные суждения.

Мой город – самый лучший! Я бывала во многих городах Казахстана и всего мира и с уверенностью могу сказать: Усть-Каменогорск – один из тех городов, где инфраструктура развивается наиболее динамично. И это прекрасно – преображаются наши дворы, проспекты, появляются аллеи и парки. Мы видим, что наш город живет и стремится в будущее. Уверена, @g_nakipova изменит свое мнение, если получше познакомится с нашим городом. Как и любой город, Усть-Каменогорск прекрасен летом. Рената Жолдинова

К своим словам спортсменка приложила подбор фотографий с красивыми видами города, которые заметно контрастируют с фото, опубликованными Накиповой.

Фото: Instagram/rina_rg_kz

Фото: Instagram/rina_rg_kz

Фото: Instagram/rina_rg_kz