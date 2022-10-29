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В Алматы планируют создать реестр краденных телефонов

В Алматы планируют создать реестр краденных Фото: pexels
Идея создать в Алматы реестр краденных телефонов появилась в прокуратуре города, сообщает Zakon.kz.

Сегодня каждый второй предприниматель сталкивается с проблемой скупки ворованных смартфонов, передает Almaty.tv.

Обычно при продаже телефона продавец и покупатель сверяют IMEI-код устройства, форматируют смартфон, заполняют расписку. Но этого мало и гарантии, что приобретенное устройство не украдено, нет.

И страдают от таких сделок, в основном, продавцы.

Оперативники приходят и отбирают телефон у нас, показывают, что есть заявление. И нам приходится отдавать смартфон, а что поделать. Так и остаемся без гаджета, без денег. Почему нам не идут навстречу? Почему мы платим, а вор не компенсирует нам убытки? Продавец Жумабек Абдухаимов

Сегодня каждый второй предприниматель сталкивается с проблемой скупки ворованных смартфонов. В этой связи прокуратура намерена создать реестр подобных устройств.

Хотим инициировать вопрос о создании платформы. Может быть, на базе действующих платформ: egov и других, чтобы у предпринимателей была возможность в онлайн режиме видеть сведения о телефонах, которые имеют криминальное прошлое. Заместитель прокурора Алмалинского района Акан Искаков

Предприниматель Владимир Расинский занимается скупкой и продажей мобильных телефонов и аксессуаров уже 7 лет. За годы работы в этой сфере он столкнулся с проблемой нечестных продавцов больше 30 раз.

Сталкиваюсь со скупкой краденных телефонов. После чего приходят сотрудники и изымают их, но на законодательном уровне. В плане того, что телефон фиксируется, регистрируется в краденных, естественно, очень актуальный вопрос, который сейчас поднимается по программе, которая будет проверять эти телефоны заблаговременно, чтобы не попадаться на такие проблемы, что телефон краденный. Предприниматель Владимир Расинский

С начала года по городу зарегистрировано более 14 тысяч краж. Больше двух тысяч из них - это хищение мобильных телефонов.

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