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Врач объяснила, как восполнить дефицит витамина D осенью

Восполнить дефицит витамина D осенью Фото: pixabay
Недостаток витамина D в сезон холодов является распространенной проблемой. Специалист перечислила способы его восполнения, сообщает Zakon.kz.

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова в интервью Life.ru рассказала, что витамин D недаром называют "солнечным": он вырабатывается под воздействием прямых лучей солнца на кожу. Значимость этого вещества для здоровья очень велика – витамин необходим организму для выработки гормонов, хорошего состояния костей и мышц, неврологического здоровья, крепкого иммунитета.

Зяблова подчеркнула, что диагностировать нехватку витамина можно только на основании данных анализа крови. При явном дефиците понадобится консультация у терапевта или эндокринолога.

В том случае, если анализ покажет достаточный уровень витамина D — 30-100 нг/мл, — можно добавить в рацион богатые этим элементом продукты и принимать добавки в качестве профилактики.

К таковым относятся молочные продукты, особенно много витамина D в сыре. А также он в достатке содержится в рыбе жирных сортов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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