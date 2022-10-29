В школьных столовых СКО санврачи нашли кишечную палочку

Фото: Zakon.kz

Кишечную палочку обнаружили санврачи в школьных столовых Северного Казахстана. Также они выяснили, что для детей готовили без соблюдения рецептуры и технологии, сообщает Zakon.kz.

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