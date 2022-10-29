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В школьных столовых СКО санврачи нашли кишечную палочку

стулья, столы Фото: Zakon.kz
Кишечную палочку обнаружили санврачи в школьных столовых Северного Казахстана. Также они выяснили, что для детей готовили без соблюдения рецептуры и технологии, сообщает Zakon.kz.

Из 169 точек школьного общепита, отмечает телеканал "Астана", практически половина работала с нарушениями. Предпринимателям выписали штраф на общую сумму – более 9 млн тенге.

Было отобрано на пищеблоках смывов на кишечную палочку 2792, на качество мойки и дезинфекции – оборудования и посуды пищеблоков. Положительные находки были в 122 смывах. То есть не соблюдались нормы дезинфекции. Замруководителя ДСЭК по Северо-Казахстанской области Татьяна Горлова

Как уточняется, также при составлении меню не учитывались физиологических потребности детей. Анализ показал – в большинстве школ учеников либо кормили сплошными углеводами, либо выдавали порции меньшего объема.

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Елена Беляева
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