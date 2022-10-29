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Нарушение дыхания во время сна может указывать на развитие инсульта – врач

неврология Фото: pixabay
Врач-невролог Виталий Акимов во Всемирный день борьбы с инсультом рассказал о неочевидных симптомах опасного заболевания, а также о том, кто находится в зоне риска, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" он отметил, что инсульт является одной из ведущих причин смертности и имеет жизнеугрожающие последствия, так как уровень инвалидизации от этого заболевания составляет около 80%.

Инсульт – это внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга вследствие закупорки атеросклеротической бляшкой или тромбом (ишемический инсульт) либо разрыва сосудов головного мозга (геморрагический инсульт), из-за чего возникает недостаток кислорода. Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт. Виталий Акимов

По его словам, часто симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. Однако это может быть транзиторная ишемическая атака, которая в разы повышает риск возникновения настоящего инсульта, поэтому следует как можно быстрее обратиться к врачу.

Эксперт перечислил симптомы, которые не стоит игнорировать:

  • асимметрия лица;

  • слабость в руках и ногах на одной стороне;

  • нарушение функций речи;

  • ухудшение зрения.

В этом случае нужно незамедлительно вызвать врача, чтобы получить квалифицированную помощь.

В зону риска, уточнил врач, попадают пациенты с повышенным артериальным давлением. Акмов советует ежедневно контролировать давление, не игнорировать внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах — это может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма, что впоследствии чревато развитием инсульта. И, наконец, самый неочевидный симптом, на который часто не обращают внимания, — нарушение дыхания во время сна.

Остановки дыхания во сне (апноэ) – это частый неочевидный фактор риска развития инсульта. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород. Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела. Имея эти факторы, они попадают в группу риска развития инсульта и других заболеваний, – указал врач-невролог.

Также он отметил, что некоторые факторы, повышающие риск инсульта, поддаются контролю. Так, можно лечить артериальное давление, избавиться от вредных привычек, придерживаться правильного питания и соблюдать физическую активность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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