Токаев поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он отметил важность этой даты в истории государства.

Несомненно, эта дата занимает важное место в истории вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом. Все это стало возможным благодаря вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться, – говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

В завершение глава нашего государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким – благополучия, а всему турецкому народу – мира и процветания.