Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей

Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей Астаны, Алматы и двух областей Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, Марлен Бекетов назначен судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны, Марал Омарова – судьей суда Актобе.

Глава государства освободил от занимаемых должностей:

  • председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина в связи с уходом в отставку;

  • судью специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динару Кабиденову в связи с переходом на другую работу;

  • судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кыдырбека Альхожаева в связи со смертью;

  • судью районного суда №2 Бостандыкского района Алматы Каната Сырлыбаева по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

  • судью специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области Галымжана Бекмамбетова по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

Указ вводится в действие со дня подписания.

1 сентября 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд реформ в судебной системе, а также заявил, что принципиально важно искоренить влияние силовых органов на судей.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу
На свободу вышел осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления