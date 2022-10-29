Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей
Согласно документу, Марлен Бекетов назначен судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны, Марал Омарова – судьей суда Актобе.
Глава государства освободил от занимаемых должностей:
председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина в связи с уходом в отставку;
судью специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динару Кабиденову в связи с переходом на другую работу;
судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кыдырбека Альхожаева в связи со смертью;
судью районного суда №2 Бостандыкского района Алматы Каната Сырлыбаева по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судью специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области Галымжана Бекмамбетова по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
Указ вводится в действие со дня подписания.
1 сентября 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд реформ в судебной системе, а также заявил, что принципиально важно искоренить влияние силовых органов на судей.