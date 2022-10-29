Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей

Согласно документу, Марлен Бекетов назначен судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны, Марал Омарова – судьей суда Актобе.

Глава государства освободил от занимаемых должностей:

председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина в связи с уходом в отставку;

судью специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динару Кабиденову в связи с переходом на другую работу;

судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кыдырбека Альхожаева в связи со смертью;

судью районного суда №2 Бостандыкского района Алматы Каната Сырлыбаева по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;