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Учитель из Атырау привлек к занятиям школьников через TikTok

ученики Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Учитель английского языка из Атыруской школы-гимназии №41 Ислам Кадыров стал выкладывать занятия на платформе TikTok, чем расположил к себе школьников и повысил интерес к своим урокам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, занятия педагога всегда проходят в игровой форме. Родители школьников отмечают, что с приходом Кадырова, английский язык стал одним из любимых предметов детей.

Мой сын учится в 4 классе. Мне нравится подход и методика педагога. Сын, который обычно с неохотой ходил на занятия, сейчас говорит, что английский язык самый любимый предмет в школе. У других детей тоже повысился их интерес к изучению английского. Дети с удовольствием ходят в школу, всегда возвращаются с занятий в хорошем настроении. Мне кажется, это хороший показатель, – сказал один из родителей школьников.

Учителем Кадыров работает шесть лет. По его словам, он с детства мечтал стать педагогом и делиться знаниями с детьми.            

Всегда хотел быть учителем. Мне нравится работать с детьми, преподавать им английский язык и каждый раз придумывать для них новые игры. Я думаю, если ты любишь свою профессию, то всегда найдешь путь к сердцу ребенка. Моя цель – облегчить процесс изучения иностранного языка. Для этого  я пытаюсь сам развиваться, ищу новые методики, подходы, провожу занятия в свободной форме. Ислам Кадыров

На странице учителя в TikTok уже около 5 тыс. подписчиков.

школьники

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Учитель планирует развивать свою страницу для того, чтобы знания получали дети из самых разных уголков страны, и поддерживать своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах.

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Елена Беляева
Министерство просвещения РК Атырау
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