Около 96 тысяч гаитян покинули дома из-за вспышек насилия бандитских группировок

Международная организация по миграции (МОМ) ООН опубликовала доклад, где отметила, что около 96 тыс. гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия со стороны организованных банд в столице страны, сообщает Zakon.kz.

Оценку проводили в период с июня по август 2022 года. Согласно данным МОМ, 113 тыс. человек меняли место жительства внутри страны.

Среди них 96 тыс. лиц бежали из-за отсутствия условий в столице в связи с насилием между бандами и социальными волнениями, – говорится в докладе.

Как уточняется, еще 17 тыс. человек переехали из-за сильнейшего за 10 лет землетрясения, которое произошло в августе 2021 года.

После убийства президента Жовенеля Моиза в стране обострился многолетний социально-политический кризис. Бандитские группировки получили больше влияния и потому занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

Ситуацию осложнила вспышка холеры.