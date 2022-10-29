Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Около 96 тысяч гаитян покинули дома из-за вспышек насилия бандитских группировок

зелень Фото: pixabay
Международная организация по миграции (МОМ) ООН опубликовала доклад, где отметила, что около 96 тыс. гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за вспышек насилия со стороны организованных банд в столице страны, сообщает Zakon.kz.

Оценку проводили в период с июня по август 2022 года. Согласно данным МОМ, 113 тыс. человек меняли место жительства внутри страны.

Среди них 96 тыс. лиц бежали из-за отсутствия условий в столице в связи с насилием между бандами и социальными волнениями, – говорится в докладе.

Как уточняется, еще 17 тыс. человек переехали из-за сильнейшего за 10 лет землетрясения, которое произошло в августе 2021 года.

После убийства президента Жовенеля Моиза в стране обострился многолетний социально-политический кризис. Бандитские группировки получили больше влияния и потому занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

Ситуацию осложнила вспышка холеры.

Читайте также

Токаев поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики

Неизвестный в резиденции Нэнси Пелоси напал с молотком на ее супруга

Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России

Елена Беляева
Гаити
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу
На свободу вышел осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления