Угнал Lexus и въехал в оградки на кладбище: в Алматы подозревают автомойщика

Подозреваемым оказался 28-летний гражданин Узбекистана, который, предположительно, угнал с автомойки, где он работал, Lexus LX 570, после чего попал в ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали полицейские, не зная города, он заехал на кладбище и, не справившись с управлением, снес могильные ограждения.

К счастью, никто не пострадал, сами могилы не повреждены. Это заметил охранник кладбища, который сразу сообщил об инциденте в полицию. Первыми отреагировали участковые инспекторы: они оперативно задержали нарушителя общественного порядка, когда тот пытался скрыться. Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

Мужчина находился в алкогольном опьянении.

Как выяснилось, владелец машины оставил свой внедорожник на СТО для покраски бампера, маляры решили машину помыть и загнали на расположенную рядом автомойку. Оттуда мойщик и завладел ключами от транспортного средства.

Начато досудебное расследование по ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством". Кроме того, собран материал административного производства по ч. 6 ст. 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения".