Снижения преступности добились прокуроры Жамбылской области

Благодаря реализации комплексных мероприятий преступность в городе Тараз снижена в два раза (с 5280 до 2228 правонарушений), сообщает Zakon.kz.

Как отметил прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров, добиться таких результатов позволила инициированная прокуратурой реализация проекта "Тараз – қауіпсіз қала" на 2020-2022 годы.

Проект, запущенный с 2020 года, содержит ряд целевых индикаторов по вопросам эффективности профилактики преступности, а также разрешения проблемных вопросов социально-экономического характера.

В частности, при координации прокуратуры уполномоченными органами усилены меры по обеспечению общественной безопасности по принципу "шаговой доступности" полиции в наиболее криминогенных участках города, расширены системы видеонаблюдения в областном центре.

По итогам исполнения проекта проведено межведомственное совещание под председательством прокурора области с участием депутатов городского маслихата, членов общественного совета, руководителей правоохранительных и местных исполнительных органов.

По словам прокурора области, все еще вызывает особую тревогу криминализация молодежи.

Из 1130 лиц, совершивших за девять месяцев 2022 года преступления – 470 лиц в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 42%. Также отмечен рост преступлений, совершенных в увеселительных заведениях на 17,3%. Прокуратура Жамбылской области

В этой связи по итогам совещания с учетом мнения депутатов городского маслихата и общественного совета города принято решение об обновлении проекта "Тараз – қауіпсіз қала" на 2023-2024 годы.

Целью проекта станет усиление профилактики правонарушений в общественных местах, семейно-бытовой сфере, с подучетными лицами, молодежью и несовершеннолетними лицами.

Также проектом будут охвачены вопросы по разрешению системных правонарушений и проблемных вопросов, наиболее волнующих население.