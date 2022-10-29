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Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями

Награждены медалями Фото: пресс-служба алматинского гарнизона
Ветераны-разведчики легендарного отряда "Кара майора" награждены медалью "Ел Қорғаны". В этом году 177-й отдельный отряд специального назначения отмечает 41-ю годовщину со дня образования, сообщает Zakon.kz.

29 октября в Алматы в честь знаменательной даты в воинской части имени Бориса Керимбаева прошло торжественное мероприятие с участием ветеранов афганской войны, военнослужащих гарнизона и юных патриотов военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

В ходе мероприятия около 30 ветеранов-разведчиков награждены ведомственной медалью Министерства обороны Казахстана "Ел Қорғаны". Кроме того, за активное участие в военно-патриотических мероприятиях юным патриотам движения "Жас сарбаз" вручены грамоты.

Награждены медалями

Фото: пресс-служба алматинского гарнизона

Экс начальник Главного штаба Министерства обороны Республики Кыргызстан генерал-майор в запасе Мэлс Бекбоев начал свою воинскую службу в составе разведывательного отряда под командованием Кара майора. Он был зачислен с первых дней формирования отряда. Сейчас он является заслуженным ветераном воинской части имени Бориса Керимбаева.

Славно, что теперь в этот день традиционно будем встречаться с сослуживцами и вспоминать вместе прожитые годы войны. Я до сих пор помню все и всех наших бойцов. Вот сижу здесь и все до мельчайших подробностей всплывает в моей памяти. Я горд тем, что был в составе разведывательного отряда под командованием легендарной личности Бориса Керимбаева. Мэлс Бекбоев

По окончании мероприятия участники встречи возложили цветы к могиле полковника Бориса Керимбаева и почтили память павших разведчиков минутой молчания.

Награждены медалями

Фото: пресс-служба алматинского гарнизона

Необходимо отметить, что 29 октября 1981 года 177-й отряд под командованием Керимбаева вошел в Афганистан и сосредоточился возле города Меймене провинции Фарьяб. Сразу после ввода отряд приступил к боевым действиям против формирований моджахедов.

Теперь в эту памятную дату ветераны-разведчики будут традиционно встречаться в воинской части, внося свой вклад в проведение военно-патриотической работы, рассказывая молодежи о самоотверженности, мужестве и героизме своих сослуживцев-афганцев.

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