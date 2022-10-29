Ситуация в Украине: обмен пленными, атака беспилотников на Севастополь, Россия обвинила Британию в подрыве газопроводов

Об обмене пленными 50 на 50 договорились Украина и Россия, заявил глава самопровозглашенной ДНР Пушилин. Эту информацию подтвердили в Офисе президента Украины.

Украина совершила террористическую атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны РФ. Отмечается, что подвергшиеся теракту корабли были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. Все ракеты были сбиты российской системой ПВО.

Атака беспилотников ВСУ в акватории Севастопольской бухты стала самой массированной с начала конфликта в Украине, заявил губернатор Севастополя Развожаев. После нападения в Севастополе выключат все камеры видеонаблюдения.

В Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

ООН призывает все стороны зерновой сделки предпринять усилия для ее продления, а также полностью реализовать договоренности по экспорту из РФ.

Миллионы украинцев оказались в зоне действия ограничений в электроснабжении, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, ситуация касается 4 млн человек. Во многих городах и районах страны используются графики стабилизационных отключений света.

Эта зима определенно будет огромным вызовом для нас — мэр Киева Кличко.

СБУ сообщила о задержании жителя Днепропетровской области, который, как утверждается, передавал россиянам информацию о позициях РСЗО HIMARS и гаубиц М777.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не считает вероятным размещение в стране ядерного оружия при вступлении в состав НАТО.