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Официальные лица США и Евросоюза возмутились блокировкой "Азаттык медиа" в Кыргызстане

США и Европа недовольны Фото: pixabay
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс и спецпредствитель Евросоюза по правам человека Эймон Гилмор выступили с осуждением приостановки работы сайта "Азаттык Медиа" в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс возмущен решением властей Кыргызстана о блокировке сайта "Азаттык медиа". Об этом американский чиновник пишет на своей официальной странице в Twitter.

Это последствия ряда действий, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество. Свободная пресса имеет решающее значение для всех функционирующих демократий. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Спецпредствитель Евросоюза по правам человека Эймон Гилмор также выразил недовольство в связи с блокировкой веб-сайта "Азаттык медиа" и задержанием ряда прозападных активистов в Кыргызстане.

Власти Кыргызстана должны соблюдать свои международные обязательства в отношении основных свобод, – пишет европейский чиновник на своей странице в Twitter.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана 26 октября объявило о двухмесячной блокировке веб-сайта "Азаттык", местной службы вещательной компании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в соответствии с Законом "О защите от недостоверной (ложной) информации".

Речь идет о сюжетах издания о столкновениях на таджикско-киргизской границе 14-17 сентября 2022 года. Их причиной стали территориальные споры.

В Минкульте заявили, что в ролике "применялся язык вражды" и оглашалась неподтвержденная информация о нападении Кыргызстана на соседнее государство. Ведомство считает, что авторы публикации в большей степени заняли позицию таджикской стороны.

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Европейский Союз Кыргызстан США
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