"Барыс" проиграл пятый матч подряд, уступив "Салавату Юлаеву"

В заключительном поединке выездной серии "Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" и потерпел пятое поражение подряд, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила в Уфе. На ее старте хозяева показали завидную реализацию бросков. Первые же две попытки превратились в голы, авторами которых стали Степан Санников и Данил Алалыкин. Егор Петухов в начале второго периода забросил свою седьмую шайбу в сезоне и ненадолго вернул "Барыс" в игру. Однако хозяева ответили на это двумя взятиями ворот.

Сергей Шмелёв реализовал большинство, а Александр Хмелевский поставил точку в контратаке при отложенном штрафе. В конце двадцатиминутки гости также забросили в большинстве, однако шайба Энтони Луиса позднее была отменена арбитрами из-за положения "вне игры".

Алексей Пустозёров в пятый раз огорчил астанчан в середине третьего периода.

1 ноября "Барыс" примет на домашнем льду "Сибирь".

"Салават Юлаев" – "Барыс" 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

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