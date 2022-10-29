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Более 80 мероприятий и новых проектов реализованы в ЗКО в рамках Года детей

Более 80 мероприятий и новых проектов реализованы в ЗКО в рамках Года детей Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Согласно региональному плану в рамках Послания главы государства в ЗКО запланировано строительство 77 новых общеобразовательных школ, из них 51 школа малокомплектная, 26 целевых учебных заведений, сообщает Zakon.kz.

Это позволит решить вопрос аварийных и трехсменных школ, а также дефицита ученических мест.

Реализуются несколько телевизионных проектов управления образования и областного телеканала AQJAYIQ, такие как "БІЛІМ-HIGH", BALATIME. Проведен чемпионат JuniorSkills ORAL 2022 среди учащихся 9 классов. Аким области Гали Искалиев встретился с победителями республиканских, международных олимпиад, научных проектов, творческих конкурсов "Ты – лучший", парада "Мир детства" ко Дню семьи.

В области функционирует 521 дошкольная организация с охватом более 30 тыс. детей, из них 119 частных детсадов. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет составляет 100%, охват детей в возрасте от двух до шести лет – 87,4%. Открыт Центр поддержки детей с аутизмом для оказания коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями. Запланирован закуп школьных автобусов для организации ежедневных перевозок детей в сельских населенных пунктах. Всеми видами дополнительного образования охвачено 90% учащихся, которые посещают около 2 тыс. кружков дополнительного образования, дворовые клубы, комьюнити-центры, детско-юношеские спортивные школы. В 316 школах региона имеются библиотеки, где внедрены автоматизированные программы "Е-библиотека" и MARSCQL, в 68 школах созданы коворкинг-центры. За три года книжный фонд школ области пополнился 993 тыс. экземпляров художественной литературы. С целью сокращения разрыва качества образования между городскими и сельскими школами с 2020 года реализуется проект "БатысINNOVATIONS". Для поддержки и повышения качества знаний обучающихся в отдаленных сельских населенных пунктах, снижения потребности в педагогических работниках третий год реализуется проект "Мобильный учитель". По области 56,9% педагогов и 24% руководителей организаций образования прошли аттестацию нового формата и получают надбавки к окладам. Проведена ротация 73 руководителей организаций образования. Нагрузка более 15 тыс. педагогов школ области сократилась с 18 до 16 часов. С принятием нового закона увеличена заработная плата более 20 тыс. педагогов области. За выдающиеся достижения одному педагогу области в этом году присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", трем педагогам области вручен нагрудный знак "За вклад в развитие образования Западно-Казахстанской области. Руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева

В рамках модернизации школ за последние два года из местного бюджета выделен 1 млрд 50 млн тенге на укрепление материально-технической базы школ области, в том числе 110 млн тенге на приобретение школьной мебели и 940 млн тенге на приобретение оснащения предметных кабинетов физики, химии, биологии.

В системе технического и профессионального образования предоставляется академическая самостоятельность для подготовки кадров с учетом требований работодателей. Колледжи совместно с работодателями определяют содержание образовательных программ и сроки обучения на основе профессиональных стандартов и с учетом региональных особенностей. Ведется подготовка кадров с учетом требований работодателей. В состав индустриальных советов при 24 организациях технического и профессионального образования с предприятий включены 137 сотрудников.

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