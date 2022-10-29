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В ЗКО функционирует информационно-консультативная служба для лиц с инвалидностью

Информационно-консультативная служба для лиц с инвалидностью Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В рамках республиканского проекта "Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане", был организован круглый стол на тему "Новые возможности рядом!", сообщает Zakon.kz.

Проект реализуется общественным объединением инвалидов Западно-Казахстанской области "Жеңіс" по заказу Министерства информации и общественного развития РК был организован круглый стол на тему "Новые возможности рядом!" Координатором проекта является НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".

Наш проект реализуется с апреля до конца текущего года. Мы хотим повысить информированность людей с особыми потребностями о возможностях социализации в обществе, помочь им адаптироваться к современной жизни и интегрироваться в общество. Основные задачи проекта – это юридическая и психологическая поддержка людей с инвалидностью, повышение знаний и компетенций, а также содействие в их трудоустройстве. Создан YouTube-канал "Жеңіс БҚО мүгедектер қоғамдық бірлестігі", где размещены видеоролики о людях с ограниченными физическими возможностями, добившихся успеха в разных сферах жизни. В ходе проекта повысили свои знания и компетенции 115 лиц с инвалидностью на краткосрочных бесплатных курсах, оказана правовая помощь более 100 гражданам по разным проблемным моментам. Председатель общественного объединения инвалидов ЗКО "Жеңіс" Айгюль Хасангалиева

В настоящее время количество людей с инвалидностью по области составляет свыше 24 тысяч человек. Из них 59,2 % – лица трудоспособного возраста, 29,3% – лица пенсионного возраста, 11,5% – дети. Принимаются поэтапные системные меры для приобщения людей с инвалидностью к жизни общества.

Специальные социальные услуги по области оказываются через 12 центров стационарного типа, 1 центр полустационарного типа, 2 отделения дневного пребывания, 31 отделение социального обслуживания на дому, 1 учреждение для лиц, не имеющих определенного места жительства, 1 учреждение для жертв бытового насилия, 6 неправительственных организаций. На сегодня специальными социальными услугами охвачено 5220 человек. Ежегодно более 11 тысяч лиц с инвалидностью по мере необходимости обеспечиваются техническими вспомогательными средствами и специальными социальными услугами. По области имеется 1737 объектов социальной инфраструктуры, 396 объектов адаптированы в соответствии со стандартом для лиц с инвалидностью. Руководитель отдела по работе с лицами с инвалидностью управления координации занятости и социальных программ ЗКО Миргуль Курманбаева

Информационно-консультативная служба для лиц с инвалидностью

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Профессор, доктор социальных наук, PhD по гуманитарным наукам Лодзинского университета (Польша) Дорота Подгорска Яхник выступила на встрече с докладом "Инклюзивнoе образование – возможности поддержки учителей в обычных школах" и рассказала, как реализуется в Польше процесс инклюзивного образования, который начался еще в 90-е годы прошлого столетия. Его активность возросла после того, как Польша ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году.

Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что "нужды людей с особыми потребностями в Казахстане удовлетворены в недостаточной мере. В рамках системной поддержки людей с инвалидностью необходимо внедрение ряда важных инициатив. Главным подходом в отношении людей с инвалидностью становится не опека государства, а создание таких условий, которые бы помогли обрести им веру в себя, в свои возможности к социально-полезному труду. Требуется дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей вопросы социальной защиты инвалидов, предоставление возможностей для всесторонней интеграции лиц с инвалидностью в общество, обеспечение условий для независимого образа жизни. Председатель общественного объединения инвалидов ЗКО "Жеңіс" Айгюль Хасангалиева

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