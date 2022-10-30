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В Финляндии из-за энергокризиса опасаются "смертей от холода"

Финляндия Фото: pixabay
Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин предупредил о необходимости проводить плановые отключения электроэнергии в ряде регионов. Иначе возможен крупномасштабный сбой, который угрожает тем, что "люди могут погибнуть" от холода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, страна готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за нехватки энергоресурсов.

Согласно данным издания, российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок электроэнергии в страну. Несмотря на это, ее потеря существенно скажется на жизни населения и может вызвать негативные последствия.

Издание уточнило, что зимой температура воздуха в Финляндии опускается до минус 20 градусов. При этом в самые темные месяцы года солнце в Хельсинки светит менее шести часов в день. Автор уверен, что Финляндия находится "на острие" европейского энергетического кризиса.

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