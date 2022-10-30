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Жители Германии жалуются на плесень на холодных батареях

батареи, отопление Фото: pixabay
В целях экономии затрат на электроэнергию многие жители Германии отключают отопление или отапливают только отдельные помещения, что привело к плесени на холодных батареях, сообщает Zakon.kz.

Все это, пишет газета Die Welt, стало следствием энергетического кризиса и режима экономии потребления энергоресурсов.

Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной: при отключении отопления риск появления плесени также возрастает. Пахнет затхлостью, на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции, – указано в сообщении.

Ситуация привела к конфликту между арендаторами и арендодателями.

Юрист-специалист по строительному и архитектурному праву в Нюрнберге Патрик Лерх отметил, что лендлордам теперь стоит включать в документы аренды жилплощади обязательство жильцов проветривать помещения. С другой стороны, отмечает Лерх, арендаторы имеют возможность привлечь лендлордов к ответственности за распространение плесени в плохо отапливаемых жилых помещениях.

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Елена Беляева
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