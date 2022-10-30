"Кайрат" пробился в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Казахстанский клуб "Кайрат" одержал победу на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Алматинцы в третьем заключительном матче на бельгийском паркете были сильнее "Спортинг Парижа" из Франции – 3:2, сообщает Zakon.kz.

Для алматинской дружины эта победа стала первой на групповой стадии после двух ничьих. Успех "Кайрату" в матче с французами обеспечили Даурен Турсагулов, Кайо и Диего Фаверо. Данная победа позволила казахстанскому коллективу гарантировать место в тройке лучших команд подгруппы 1, что дает возможность выхода в элитный раунд ЛЧ, как прописано в регламенте соревнований.

Ранее подопечные Кака разошлись миром с "Халле-Гооиком" (Бельгия) – 2:2 и испанской "Пальмой" – 2:2.

Другой казахстанский коллектив "Аят" из Рудного не смог повторить достижение "Кайрата" и выбыл на стадии основного раунда ЛЧ. В решающем матче рудненская дружина проиграла хорватской команде "Пула" – 2:5.

Жеребьевка элитного раунда ЛЧ УЕФА состоится 8 ноября.

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