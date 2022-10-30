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В Индии во время оползней погибли несколько человек

палата, койка Фото: Zakon.kz
В северном индийском штате Джамму и Кашмир во время оползней погибли 4 человека и еще 6 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Outlook, трагедия произошла 29 октября в округе Киштвар, рядом со строящейся электростанцией "Ратл", когда рабочие были заняты на строительстве подъездной дороги к станции. В этот момент большой валун скатился вниз, заблокировав группу рабочих в тоннеле. Затем, когда велись работы по их вызволению, на этот район сошел еще один большой оползень.

Спасательная операция продолжалась до глубокой ночи.

Отмечается, что в числе погибших оказался полицейский. Удалось спасти шесть человек, все они получили травмы и госпитализированы. 

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Елена Беляева
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