В Индии во время оползней погибли несколько человек

В северном индийском штате Джамму и Кашмир во время оползней погибли 4 человека и еще 6 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Outlook, трагедия произошла 29 октября в округе Киштвар, рядом со строящейся электростанцией "Ратл", когда рабочие были заняты на строительстве подъездной дороги к станции. В этот момент большой валун скатился вниз, заблокировав группу рабочих в тоннеле. Затем, когда велись работы по их вызволению, на этот район сошел еще один большой оползень.

Спасательная операция продолжалась до глубокой ночи.

Отмечается, что в числе погибших оказался полицейский. Удалось спасти шесть человек, все они получили травмы и госпитализированы.