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В Сомали во время атаки на здание минобразования погибли 100 человек

нападение Фото: pixabay
Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил о том, что на здание Министерства образования в столице страны Могадишо напали боевики. Во время взрывов погибли 100 человек и еще 300 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Garowe, сработали взрывные устройства, заложенные в двух автомобилях.

По словам очевидцев, правоохранительные органы открыли огонь после двух взрывов.

Известно, что среди погибших есть дети, а также репортер местного телеканала и начальник районной полиции.

Власти страны подозревают в нападении боевиков преступной группы "Харакат аш-Шабаб".

В конце августа они же более 15 часов вели бои на территории столичного отеля "Хайт".

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. 

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