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В Шымкенте полицейские пресекли драку между футбольными болельщиками

футбол Фото: pixabay
Конфликт между болельщиками футбольных команд "Актобе" и "Ордабасы" пресекла полиция в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 29 октября около 17:30 на пересечении проспекта Тауке хана и улицы А. Байтурсынова.

Установлено, что около 50 жителей города Актобе (болельщики футбольной команды "Актобе") по улице А. Байтурсынова встретили напротив идущих 10 жителей города Шымкента (болельщиков футбольной команды "Ордабасы"), где между ними произошла словесная перепалка, которая была пресечена сотрудниками полиции. Пресс-служба ДП города Шымкента

Все участники потасовки были доставлены в Управление полиции Аль-Фарабийского района ДП города. Драку они отрицают, претензий к друг к другу не имеют.

Со всеми доставленными лицами проведена профилактическая беседа, - отметили в полиции.
Елена Беляева
Актобе Шымкент
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