Токаев выразил соболезнования президенту Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших.

С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей, – цитирует Акорда президента РК.

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание.

Экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека. Среди них и 26-летняя студентка из Казахстана.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.