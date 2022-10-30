"Астана" опережает "Актобе" за тур до окончания чемпионата КПЛ-2022

Главный фаворит первенства "Актобе" перед последним туром ухудшил свои шансы на чемпионство сезона, сыграв вничью с "Ордабасы". Осечкой западноказахстанцев воспользовалась "Астана", которая вышла в лидеры турнирной таблицы КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Чтобы возглавить таблицу, столичному клубу на выезде надо было обыграть "Кызыл-Жар" в 25-м туре чемпионата КПЛ. С этой задачей они удачно справились, переиграв футболистов из Петропавловска со счетом 2:0 благодаря голам Абата Аймбетова и Педро Эуженио.

Лидировавший до 25-го тура ФК "Актобе" упустил победу в поединке с "Ордабасы" – 2:2. Южане проигрывали после первого тайма 0:2, но сумели уйти от поражения во втором тайме.

Если вопрос золотых медалей нынешнего первенства между "Астаной" и "Актобе" отложен на последний 26-й тур, то судьба кандидатов на "бронзу" КПЛ решится в том же туре, который состоится 6 ноября.

На третье место чемпионата КПЛ претендуют два коллектива – "Тобол" и ""Кайрат". Действующий чемпион страны – команда из Костаная – в прошедшем туре был сильнее "Тараза" – 2:0.

Перед последним туром "Тобол" и "Кайрат" разделяют два очка, и обе дружины проводят матчи на выезде. Алматинцы будут гостить в Актобе, а костанайцы проведут встречу с "Акжайыком" из Уральска. "Астана" попытается забрать ценные баллы в Караганде у "Шахтера". И каждый из этих поединков сверхважен и судьбоносен.

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